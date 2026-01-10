Riscaldamenti guasti al Morvillo-Falcone-Bassi | Impianto regolarmente funzionante

La Provincia di Brindisi ha precisato che l'impianto di riscaldamento dell'istituto Morvillo-Falcone-Bassi è regolarmente funzionante. Questa comunicazione risponde alle recenti segnalazioni di malfunzionamento, fornendo chiarimenti sulla situazione attuale. La Provincia si impegna a garantire il corretto funzionamento degli impianti e a mantenere un ambiente scolastico adeguato per studenti e personale.

Riscaldamenti guasti e aule gelide, gli studenti protestano: la Provincia interviene - Gli alunni dell'istituto "Morvillo Falcone – Melissa Bassi" manifestano contro le condizioni insostenibili di numerose classi. brindisireport.it

