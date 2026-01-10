Riscaldamenti guasti al Morvillo-Falcone-Bassi | Impianto regolarmente funzionante
La Provincia di Brindisi ha precisato che l'impianto di riscaldamento dell'istituto Morvillo-Falcone-Bassi è regolarmente funzionante. Questa comunicazione risponde alle recenti segnalazioni di malfunzionamento, fornendo chiarimenti sulla situazione attuale. La Provincia si impegna a garantire il corretto funzionamento degli impianti e a mantenere un ambiente scolastico adeguato per studenti e personale.
Riceviamo e pubblichiamo una nota della Provincia di Brindisi sulle segnalazioni di malfunzionamento dell'impianto di riscaldamento, riportate in questo articolo, presso l'istituto scolastico “Movillo-Falcone-Bassi” di Brindisi.In riferimento alle segnalazioni relative al malfunzionamento. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
Leggi anche: Il Morvillo-Falcone presenta: “La notte della moda", in passerella creatività, eleganza e talento
Leggi anche: Monza, scoppia l’emergenza quartieri al buio: tecnici al lavoro per scovare i guasti all’impianto di illuminazione
Riscaldamenti guasti e aule gelide, gli studenti protestano: la Provincia interviene.
Riscaldamenti guasti al Morvillo-Falcone-Bassi: "Impianto regolarmente funzionante" - Sopralluogo effettuato presso il plesso dell'istituto brindisino, dopo le segnalazioni giunte a BrindisiReport: le dichiarazioni provenienti dalla Provincia di Brindisi ... brindisireport.it
Riscaldamenti guasti e aule gelide, gli studenti protestano: la Provincia interviene - Gli alunni dell'istituto "Morvillo Falcone – Melissa Bassi" manifestano contro le condizioni insostenibili di numerose classi. brindisireport.it
Chiusura delle scuole per guasti ai riscaldamenti, ecco dove https://ebx.sh/OcpSS0 - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.