Ragazzo morto nel Salernitano procura sequestra la salma

La Procura di Lagonegro ha disposto il sequestro della salma di un ragazzo di 17 anni, deceduto questa mattina nell’ospedale di Sapri per una sospetta miocardite fulminante. L'episodio si è verificato nel Salernitano, e le autorità stanno conducendo le indagini per chiarire le cause del decesso.

Tempo di lettura: < 1 minuto La Procura di Lagonegro ha disposto il sequestro della salma di un 17enne salernitano deceduto in mattinata nell'ospedale di Sapri (Salerno) per una sospetta miocardite fulminante. Il giovane era arrivato giovedì mattina nel nosocomio cilentano, lamentando un forte dolore al torace. La situazione era appara subito molto delicata, al punto che il ragazzo era stato ricoverato in Utic. Stamattina il quadro clinico è precipitato, provocandone il decesso. La Procura ha aperto un fascicolo al fine di appurare in maniera certa le cause della morte. Nei prossimi giorni sarà effettuato l'esame irripetibile.

