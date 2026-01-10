Primavera 1 Torino-Milan 0-0 in diretta | Perciun ad un passo dal gol | LIVE News

Alle 13:00 allo stadio 'Valentino Mazzola' di Orbassano si disputa Torino-Milan, partita valida per la 19ª giornata del campionato Primavera 1 2025-2026. Segui in tempo reale le azioni e gli sviluppi di questa sfida tra le squadre giovanili, con particolare attenzione alle occasioni da gol e alle strategie dei tecnici. Restate aggiornati con il nostro live testuale.

Alle ore 13:00, allo stadio 'Valentino Mazzola' di Orbassano (TO) si gioca Torino-Milan, partita della 19^ giornata del campionato Primavera 1 2025-2026: segui il nostro LIVE testuale del match dei rossoneri di mister Giovanni Renna. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

