Ponte Azzone Visconti Riapertura H24 in uscita una scelta necessaria per la mobilità

Il Ponte Azzone Visconti, situato a Lecco, rimane un punto strategico per la mobilità locale. La riapertura dell’uscita H24, sette giorni su sette, viene considerata essenziale per migliorare la fluidità del traffico e rispondere alle attuali criticità della viabilità. Questa decisione, sottolineata da Fratelli d’Italia, mira a garantire un maggior equilibrio nella gestione del traffico e a favorire una mobilità più responsabile e funzionale alla città.

Scontro sui ponti: «Scelte non condivise a danno della città» Infrastrutture Kennedy percorribile solo su due corsie e Azzone Visconti che ritorna agli orari alternati. Critiche da Provincia e candidati sindaci di centrodestra #laprovinciaunicatv #teleunica #news - facebook.com facebook

