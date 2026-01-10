Ponte Azzone Visconti Riapertura H24 in uscita una scelta necessaria per la mobilità
Il Ponte Azzone Visconti, situato a Lecco, rimane un punto strategico per la mobilità locale. La riapertura dell’uscita H24, sette giorni su sette, viene considerata essenziale per migliorare la fluidità del traffico e rispondere alle attuali criticità della viabilità. Questa decisione, sottolineata da Fratelli d’Italia, mira a garantire un maggior equilibrio nella gestione del traffico e a favorire una mobilità più responsabile e funzionale alla città.
"Nel contesto delle attuali criticità della mobilità lecchese, Fratelli d’Italia ribadisce lanecessità di riaprire il Ponte Azzone Visconti al traffico veicolare in uscita dalla città, H24 e sette giorni su sette, quale misura di responsabilità amministrativa". Inizia così la presa di posizione. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
Leggi anche: Dopo la parola "rispetto", scelta per il 2024, un'altra parola dal significato positivo, «fragile ma necessaria» in quest'epoca incerta. Più che un sentimento, una pratica quotidiana
Leggi anche: Ponte Ragone, Cameliani: "A inizio dicembre le prime prove per la riapertura"
Il ponte Vecchio torna indietro: ripristinati i vecchi orari; Lecco, Ponte Vecchio: dal 7 gennaio stop all’ampliamento orari; Viabilità sui ponti, le scelte di Lecco non piacciono ai comuni dell’hinterland; Ponte Vecchio, ritorno al passato: “Scelta incomprensibile e dannosa”.
Ponte Azzone Visconti. "Riapertura H24 in uscita, una scelta necessaria per la mobilità" - L'intervento di Massimo Sesana e Loredana Colella del direttivo di Fratelli d'Italia Lecco sul tema (sempre caldo) della viabilità ... leccotoday.it
Scontro sui ponti: «Scelte non condivise a danno della città» Infrastrutture Kennedy percorribile solo su due corsie e Azzone Visconti che ritorna agli orari alternati. Critiche da Provincia e candidati sindaci di centrodestra #laprovinciaunicatv #teleunica #news - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.