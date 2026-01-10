Ponte Azzone Visconti Riapertura H24 in uscita una scelta necessaria per la mobilità

Il Ponte Azzone Visconti, situato a Lecco, rimane un punto strategico per la mobilità locale. La riapertura dell’uscita H24, sette giorni su sette, viene considerata essenziale per migliorare la fluidità del traffico e rispondere alle attuali criticità della viabilità. Questa decisione, sottolineata da Fratelli d’Italia, mira a garantire un maggior equilibrio nella gestione del traffico e a favorire una mobilità più responsabile e funzionale alla città.

"Nel contesto delle attuali criticità della mobilità lecchese, Fratelli d'Italia ribadisce lanecessità di riaprire il Ponte Azzone Visconti al traffico veicolare in uscita dalla città, H24 e sette giorni su sette, quale misura di responsabilità amministrativa". Inizia così la presa di posizione.

