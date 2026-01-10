Perché alcune persone si ubriacano senza bere | uno studio ha scoperto cosa succede nell'intestino

Una recente ricerca ha approfondito i meccanismi alla base della sindrome dell'autoproduzione di birra, una condizione in cui il corpo produce etanolo senza aver ingerito alcol. Lo studio ha identificato batteri ed enzimi coinvolti, offrendo nuove prospettive sulla capacità di alcune persone di ubriacarsi senza bere. Questa scoperta contribuisce a comprendere meglio le cause di questa rara condizione e il ruolo del microbiota intestinale.

