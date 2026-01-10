Parola di principesse e fashioniste

Parola di principesse e fashioniste: il vero glamour si scopre nei dettagli. Sono quegli elementi apparentemente minori, ma capaci di trasformare completamente un look. Attenzione alle piccole scelte, perché sono proprio quelle che fanno la differenza, rendendo ogni outfit unico e raffinato con sobrietà e eleganza.

Oltre all'intramontabile beanie e al redivivo basco, infatti, l'Inverno 2025-26 vede l'affermarsi della tendenza pillbox hat. Il copricapo da sempre parte del guardaroba di famiglie reali e principesse, infatti, ha ufficialmente contaminato l'industria della moda. Affermandosi come l'accessorio più originale e sorprendente del momento, tanto raffinato quanto casual.

