Patuanelli commenta l’attuale situazione migratoria sottolineando che non vi è alcuna inversione di tendenza negli sbarchi, ma solo retorica circolare. Secondo le recenti dichiarazioni di Fratelli d’Italia, il governo avrebbe raggiunto risultati significativi, come il presunto dimezzamento degli sbarchi rispetto ai dati del 2025. Questa analisi invita a riflettere sulla reale efficacia delle politiche migratorie attuate e sulla loro rappresentazione pubblica.

Roma, 10 gen. (Adnkronos) - "I miracoli statistici continuano ad accadere con Fratelli d'Italia. Secondo il partito, a numeri del 2025 consolidati, il Governo avrebbe 'dimezzato gli sbarchi'. Peccato che nessuno dica rispetto a cosa. E soprattutto rispetto a quando. Guardiamo i dati ufficiali del Viminale, non gli slogan. Nel?2023: 157.651; sbarchi; 2024: 66.617; 2025: 66.296. Traduzione semplice: il 'dimezzamento' avviene solo dopo aver toccato il record storico, avvenuto con loro al governo. Prima fai esplodere i numeri, poi li confronti con il disastro che hai creato tu stesso e ti autoproclami salvatore. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Migranti: Patuanelli, 'su sbarchi nessuna inversione, solo retorica circolare'

Leggi anche: Governo Meloni, il bilancio flop del 2025: nessuna svolta, solo vaghi annunci, tanta fuffa, retorica comiziale e qualche ipocrisia

Leggi anche: Sette sbarchi con 380 migranti a Lampedusa

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Migranti: Terre des hommes, due sbarchi con 160 persone a Pozzallo, una attaccata con armi da fuoco. “Persone ferite, bambini e famiglie sotto choc” - Due sbarchi complessi si sono verificati tra ieri e questa mattina alla banchina di Pozzallo, in Sicilia, coinvolgendo oltre 160 persone, tra cui molte famiglie con bambini e numerosi minori stranieri ... agensir.it

Migranti, Commissione Ue impone obbligo di aiutare Italia: troppi sbarchi/ Fondi o meccanismo di solidarietà - Ciò perché – anche se il numero complessivo di migranti arrivati in Europa è diminuito – la nostra penisola continua a registrare molti sbarchi rispetto ad altri Paesi. ilsussidiario.net

Migranti: da inizio anno sbarcate 65.187 persone sulle nostre coste. Quasi 143mila persone accolte in tutta Italia - 187 le persone migranti sbarcate sulle coste da inizio anno. agensir.it

Dal Senato, la dichiarazione di voto del nostro Stefano Patuanelli sulla fiducia alla Legge di bilancio 2026. - facebook.com facebook