Mia moglie gruppo gestito da account di un leccese | indagati la moglie e l’ex della figlia

Un gruppo Facebook chiamato “Mia moglie”, gestito da un 70enne di Lecce deceduto nel marzo scorso, è al centro di un’indagine. La vicenda è emersa dopo una denuncia di una blogger, che aveva evidenziato contenuti a sfondo sessista e foto intime condivise nel gruppo. Attualmente, sono coinvolti la moglie dell’amministratore e l’ex della figlia. L’indagine mira a chiarire i contenuti e le eventuali responsabilità.

LECCE – Un account gestito da un 70enne leccese, deceduto nel marzo scorso, dietro al gruppo Facebook "Mia moglie", balzato alle attenzioni delle cronache, dopo la denuncia di una blogger della scorsa estate, che aveva evidenziato i contenuti a sfondo sessista e la presenza di foto intime di.

