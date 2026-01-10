Marca la distribuzione in vetrina | Oltre 25mila i visitatori attesi

Marca, la fiera internazionale dedicata alla marca del distributore, torna a Bologna per la 22ª edizione, prevista per mercoledì 14 e giovedì 15 gennaio. Con oltre 25.000 visitatori attesi, rappresenta un momento di confronto e aggiornamento per professionisti del settore. L’evento offre l’opportunità di scoprire le ultime novità e tendenze nel campo della distribuzione, consolidando Bologna come centro di riferimento nel panorama internazionale.

di Amalia Apicella BOLOGNA È la fiera internazionale dedicata alla marca del distributore e torna a Bologna per la 22ª edizione mercoledì 14 e giovedì 15 gennaio. ‘Marca by BolognaFiere & Adm’ integra aree espositive e momenti di approfondimento pensati per raccontare l’intero ecosistema della marca commerciale: dal food al fresco, passando per i servizi e le soluzioni dell’intera filiera. Gianpiero Calzolari, presidente di BolognaFiere, quali sono le novità di questa edizione? "Marca Fresh, dedicata al fresco, raddoppia la superficie espositiva, toccando quota 2.500 metri quadri per 80 espositori. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Marca, la distribuzione in vetrina: "Oltre 25mila i visitatori attesi" Leggi anche: Attesi migliaia di visitatori per vivere la magia e l’incanto del borgo di Ceppaloni Leggi anche: Moto e scooter, tutte le novità di Eicma 2025 marca per marca La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Marca, la distribuzione in vetrina: Oltre 25mila i visitatori attesi; Salumi e formaggi Kometa al “Marca“ di Bologna; Mastrogregori a Marca 2026: i “Golosoni”, il sapore dell’autunno tutto l’anno. Marca, la distribuzione in vetrina: "Oltre 25mila i visitatori attesi" - È la fiera internazionale dedicata alla marca del distributore e torna a Bologna per la 22ª edizione mercoledì 14 e giovedì 15 gennaio. quotidiano.net

A Marca 2026 la "Piazza dei freschi" cresce e si prepara ad accogliere oltre 80 aziende - Il 14 e 15 gennaio 2026 Torna Marca by BolognaFiere & Adm e con essa anche Marca Fresh, il format interamente dedicato all'ortofrutta. distribuzionemoderna.info

Salumi e formaggi Kometa al “Marca” di Bologna - "Giusto", "Kometigusta" e "IlBormio" e gli altri formaggi Pedranzini: ci sarà anche un po’ di Valtellina con le proprie ... msn.com

(Agen Food) - Asti, 09 gen. – Dal 14 al 15 gennaio, Saclà rinnova la sua partecipazione a Marca, la prestigiosa vetrina internazionale dedicata alle novità del settore per la grande distribuzione moderna organizzata.Quest’anno la presenza dell’azienda assum - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.