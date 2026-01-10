LIVE Musetti-Rublev ATP Hong Kong 2026 in DIRETTA | giocatori in campo vincere e issarsi in top5!

Segui in tempo reale la sfida tra Musetti e Rublev all’ATP Hong Kong 2026. Aggiornamenti costanti sui giocatori in campo e sulle ultime dinamiche del match. Restate con noi per non perdere dettagli importanti e scoprire chi potrà avvicinarsi alla top 5 del ranking ATP.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-ALCARAZ Giocatori in campo! 08:25 Precedenti 0-1, il russo vinse a Dubai nel 2020 ma una vita fa. 08:20 Musetti in caso di finale si isserebbe al numero 5 del mondo sopravanzando l'australiano Alex De Minaur che non potrà replicare vista la sconfitta in United Cup della sua Nazionale. Il best ranking del carrarino sarebbe il modo migliore per iniziare una stagione che, fino ad aprile, può permettergli di incrementare il bottino di punti e di avvicinarsi anche al podio mondiale. 08:11 Ancora 20? e vi racconteremo la semifinale di Hong Kong tra Musetti e Rublev! Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta LIVE di una sfida nobile di semifinale dell'ATP 250 di Hong Kong 2026 che propone un affascinante confronto tra Lorenzo MUSETTI e Andrey Rublev per un posto in finale nel primo torneo della stagione.

