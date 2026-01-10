La scuola genovese Paolo Villaggio le mogli e il rapimento Così De Andrè ha cambiato la musica italiana

Ventisette anni fa, Fabrizio De Andrè, figura centrale della scuola genovese, ha lasciato un segno indelebile nella musica italiana. Con il suo stile sobrio e innovativo, ha rivoluzionato il panorama musicale, collaborando con artisti come Bruno Lauzi e Gino Paoli. La sua influenza si è estesa a temi come le relazioni, il rapimento e le vite delle mogli, contribuendo a un’evoluzione significativa della musica leggera nel nostro paese.

Ventisette anni fa se ne andava Fabrizio De Andrè, il cantautore che insieme a Bruno Lauzi, Gino Paoli e Luigi Tenco fu considerato uno degli esponenti di spicco della "scuola genovese", che fu in grado di rinnovare profondamente la musica leggera del nostro paese. Dalla primissima canzone " La ballata del Miché ", incisa nell'estate del 1960, fino a " Creuza de ma ", passando per brani come " La ballata dell'eroe", "La guerra di Piero" e "La canzone di Marinella", Fabrizio De Andrè ha segnato la storia della musica italiana, raccontando storie di emarginazione e ribellione dal grande valore poetico. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

