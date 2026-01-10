La neve benedice i campi Grano e frutti più sani

La neve che ricopre i campi può sembrare un semplice manto bianco, ma in realtà svolge un ruolo importante per l’agricoltura. Protegge le colture e favorisce la crescita di grano e frutti più sani. Come afferma Andrea Ferrini di Coldiretti Forlì-Cesena, la scienza conferma che le temperature rigide e le nevicate contribuiscono alla qualità dei raccolti, tutelando il patrimonio agricolo.

"Sotto la neve c'è pane, come dicevano i nostri nonni, e oggi la scienza agronomica conferma pienamente questa verità" afferma Andrea Ferrini, vicepresidente di Coldiretti Forlì-Cesena, in merito alla nevicata e alle temperature rigide di questi giorni. Evento sempre più raro dopo una lunga sequenza di inverni miti, la neve rappresenta un fattore climatico di grande rilevanza per l'agricoltura locale, con effetti positivi sia agronomici che ambientali. "Il manto bianco svolge una funzione fondamentale per le colture cerealicole – continua Ferrini –, in particolare per il grano tenero e duro appena germogliato, creando uno strato isolante che protegge le piantine dalle gelate improvvise e mantiene una temperatura del suolo più stabile.

