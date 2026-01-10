La finanza proteggerà Fincantieri | parte l' operazione contro le infiltrazioni criminali

La Guardia di Finanza e Fincantieri hanno siglato un protocollo per rafforzare la tutela del cantiere di Monfalcone contro possibili infiltrazioni criminali. Sebbene i dettagli tecnici dell’operazione non siano stati divulgati, l’obiettivo principale è garantire la sicurezza e l’integrità delle attività produttive, prevenendo eventuali tentativi di infiltrazione che potrebbero compromettere la stabilità dell’azienda e del settore.

I dettagli tecnici dell'operazione non sono stati diffusi, ma il punto centrale del protocollo firmato ieri 9 gennaio tra la guardia di finanza e Fincantieri è rappresentato dalla necessità di proteggere il cantiere di Monfalcone da possibili tentativi di infiltrazione criminale.

