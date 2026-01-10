Juve cambia la strategia | il regista può aspettare

La Juventus ha deciso di rivedere la propria strategia di mercato, privilegiando lo sviluppo interno del centrocampo rispetto all'acquisto immediato di un regista. Questa scelta riflette l'attenzione del club alla crescita dei talenti già presenti in rosa, con l'obiettivo di rafforzare la squadra nel lungo termine e ottimizzare le risorse a disposizione.

La Juventus rivede la propria agenda di mercato. Il regista, per ora, non è una priorità immediata. La crescita interna del centrocampo ha spinto il club a cambiare ordine di intervento. Il segnale arriva dalla Continassa: le prestazioni della coppia Manuel Locatelli – Khephren Thuram hanno convinto staff tecnico e dirigenza a rallentare la corsa al mediano puro. Una scelta condivisa con Luciano Spalletti, da sempre legato all’idea di un uomo d’ordine in mezzo al campo, ma pragmatico nel leggere il momento della squadra. A pesare sulla decisione anche le difficoltà incontrate sul mercato: il Newcastle United non apre a trattative per Sandro Tonali; i dialoghi con l’ Olympique de Marseille per Pierre-Emile Højbjerg restano complessi; la pista West Ham United – Guido Rodríguez è monitorata ma senza accelerazioni. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

