Il ritorno dell’inverno quello vero

Il ritorno dell’inverno vero segna il ritorno di temperature più rigide e atmosfere più fredde. Dopo anni in cui palme e banani sembravano affacciarsi al centro di Milano, si riscopre la stagione invernale autentica, che richiede attenzione e preparazione. Questo cambiamento ci ricorda come il clima possa variare nel tempo, invitandoci a vivere con consapevolezza le nuove condizioni stagionali.

Saranno forse stati palme e banani che fino al 2023 hanno fatto da sfondo al Duomo a illuderci che Milano godesse di un clima temperato, e che i rigidi inverni di una volta fossero storia passata. Caldo tropicale d'estate e ottobrate autunnali con temperature dolci da vacanze romane hanno fatto il resto per corroborare questa convinzione. Il gelo di questi primi giorni di gennaio ci sta invece riportando coi piedi (ghiacciati) per terra. Ebbene sì, in Lombardia in pieno inverno può fare un freddo becco e le temperature scendere sotto zero. Può anche, chi l’avrebbe mai detto, nevicare. Ce lo ricorda il meteorologo Lorenzo Tedici, che ci dà una metaforica bacchettata alla “colonnello Bernacca” (citazione da boomer: la generazione Z vada a googlare per scoprire chi fosse), ricordandoci che è questo alla fine il vero clima di Milano. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

