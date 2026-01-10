Il gruppo sessista Mia moglie era intestato a un leccese poi morto Polizia alcuni denunciati

La Polizia di Stato ha eseguito perquisizioni nei confronti di persone coinvolte nella gestione della pagina Facebook “Mia moglie”. L’indagine, avviata dalla Procura di Roma, riguarda il gruppo considerato sessista e associato a un leccese, recentemente deceduto, e alla sua intestazione. Le operazioni si inseriscono in un’azione di contrasto a contenuti offensivi diffusi online, con l’obiettivo di identificare eventuali responsabilità.

La Polizia di Stato ha eseguito i decreti di perquisizione emessi dalla Procura di Roma nei confronti di alcune persone coinvolte nella creazione e gestione della pagina Facebook denominata “Mia moglie”, segnalata più volte lo scorso agosto tramite il sito della Polizia Postale. Parliamo di un gruppo Facebook da 32mila iscritti chiuso nell’agosto del 2025. Gli utenti caricavano all’interno del gruppo immagini o contenuti privati (ed anche espliciti) delle proprie compagne, in larga parte ignare di tutto. Un caso che ha scosso l’opinione pubblica e riacceso il dibattito sul tema del consenso. Le indagini hanno consentito di identificare una donna di 52 anni e un giovane di 24, oltre a ricostruire l’account principale utilizzato per gestire il gruppo, che risulterebbe intestato ad un settantenne di Lecce, deceduto il 30 marzo 2025. 🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Il gruppo sessista “Mia moglie” era intestato a un leccese (poi morto) Polizia, alcuni denunciati Leggi anche: Il gruppo sessista “Mia moglie” su Facebook era gestito da una donna Leggi anche: Gestito da una donna il gruppo sessista “Mia moglie”, l’ipotesi della procura di Roma e le indagini Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Biancorossi per sempre, il ricordo di Francesco Pisicchio. Pasquale Loseto: Andato via troppo presto; Bill Gates, 8 miliardi a ‘no profit’ dell’ex moglie “per la parità di genere”. Indagati i gestori del gruppo social sessista "mia moglie'". Emessi decreti di perquisizione - La procura ha sequestrato i dispositivi informatici di una 52enne e di un ragazzo di 24 anni. msn.com

“Mia Moglie”, perquisiti i gestori del gruppo Facebook sessista: una donna e un 24enne - Leggi su Sky TG24 l'articolo “Mia Moglie”, perquisiti i gestori del gruppo Facebook sessista: una donna e un 24enne ... tg24.sky.it

Indagati i gestori del gruppo social sessista 'Mia Moglie' - La Polizia ha eseguito i decreti di perquisizione emessi dalla Procura di Roma nei confronti di persone risultati coinvolti nell'attivazione e gestione della pagina Facebook denominata "Mia Moglie (AN ... ansa.it

Il “King’s Army” è il simbolo dell’evoluzione religiosa della destra radicale britannica, che usa fede e campagne di proselitismo come nuove forme di performance pubblica: https://www.facta.news/articoli/gruppo-evangelico-regno-unito - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.