Gino Gianuizzi ’riapre’ la Neon | La mia risposta a un’arte afona

Gino Gianuizzi riapre la Neon con una proposta che sfida le modalità tradizionali di presentazione. La sua mostra non prevede vernissage né opere esposte in modo convenzionale, ma rappresenta una risposta a un’arte percepita come afona. Un’occasione per riflettere sul significato dell’arte contemporanea e sul ruolo dello spettatore in un contesto che privilegia il pensiero e la relazione più che l’esposizione tradizionale.

Non c’è una mostra d’apertura, alcun vernissage, nemmeno opere appese alle pareti che ne raccontino la storia. Gino Gianuizzi, nei giorni di Arte Fiera, decide di riaprire, dopo 45 anni dalla sua nascita e 15 dalla sua chiusura, Galleria Neon, che negli anni Ottanta ha rappresentato, da Bologna, un frammento di New York per tutta l’Italia. Così la vide Francesca Alinovi quando entrò in via Solferino nel 1982 e vi fondò l’Enfatismo, perché lei nella Grande Mela andava spessissimo e aveva un termine di paragone. Gianuizzi e colleghi invece no, non ne erano coscienti, non erano mai andati oltreoceano, la loro idea meravigliosa era un dono dell’aria dei tempi intercettato dalla voglia di nuovo e nato durante una vacanza a Salina. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Gino Gianuizzi fa rinascere la leggendaria galleria Neon a Bologna che apre a febbraio durante la prossima Arte Fiera (ma senza mostre) - Inaugurerà nei giorni di Arte Fiera, all’inizio di febbraio 2026, lo spazio di via San Donato 24/b che raccoglie l’eredità di Neon, chiusa nel 2011. artribune.com