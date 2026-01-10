Frosinone ladri di pneumatici colpiscono anche auto di calciatore
Nella notte a Frosinone, alcuni residenti hanno scoperto le proprie auto danneggiate e prive di pneumatici, tra cui un’Audi Q3 e una Mercedes GLC di un calciatore del Frosinone Calcio. L’episodio si è verificato in via Cesare Terranova, evidenziando un’azione di furto di pneumatici nella zona. Le forze dell’ordine sono intervenute per le indagini e per verificare eventuali collegamenti con altri casi simili.
Ladri di pneumatici in azione nella notte a via Cesare Terranova a Frosinone. Diversi residenti hanno trovato le proprie auto sui mattoni, tra cui un’Audi Q3 e una Mercedes GLC, appartenente a un calciatore del Frosinone Calcio. Ingente il bottino tra pneumatici e cerchioni di pregio. Il fenomeno. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
