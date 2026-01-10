Foschi | Bocciai Ibra per il Verona presi Gilardino A Palermo soffiai Kjaer all’Inter Ero su Pato ma …

Rino Foschi, ex direttore sportivo con una lunga carriera tra Serie A e B, rivela alcuni episodi poco noti del suo passato nel calcio. In un'intervista esclusiva a 'La Gazzetta dello Sport', Foschi condivide dettagli sui trasferimenti e le scelte di mercato che hanno segnato la sua esperienza, offrendo uno sguardo autentico e sobrio sul mondo del calcio professionistico.

