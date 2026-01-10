Foschi | Bocciai Ibra per il Verona presi Gilardino A Palermo soffiai Kjaer all’Inter Ero su Pato ma …
Rino Foschi, ex direttore sportivo con una lunga carriera tra Serie A e B, rivela alcuni episodi poco noti del suo passato nel calcio. In un'intervista esclusiva a 'La Gazzetta dello Sport', Foschi condivide dettagli sui trasferimenti e le scelte di mercato che hanno segnato la sua esperienza, offrendo uno sguardo autentico e sobrio sul mondo del calcio professionistico.
Rino Foschi, storico ex direttore sportivo di varie squadre tra Serie A e Serie B in carriera, ha raccontato alcuni gustosi aneddoti in un'intervista in esclusiva concessa a 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. Ecco i retroscena. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Leggi anche: Milan, i ricordi di Kjaer: "Ibra creava casino e tensione, ma Pioli..."
Leggi anche: Ex Milan, Kjaer: “Scudetto 2022? Felicità. Vi racconto cosa facevano Pioli e Ibra”
TMW RADIO - Foschi: "Pastorello mi ha insegnato tanto. Rifiutai Ibrahimovic al Verona" - Ospite di TMW Radio, durante Maracanà, è stato il dirigente Rino Foschi, che ha parlato di vari temi. tuttomercatoweb.com
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.