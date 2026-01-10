Ecco le formazioni ufficiali di Como Bologna, con le scelte di Fabregas e Italiano in vista della 19ª giornata di Serie A 2025/26. I lariani si preparano a scendere in campo puntando su un tridente specifico, mentre i tecnici hanno definito le strategie per questa partita. La Serie A riprende dalle sponde del lago, offrendo un appuntamento importante per entrambe le squadre.

Formazioni ufficiali Como Bologna: le scelte di Fabregas e Italiano per il match della 19ª giornata di Serie A 202526 La Serie A riparte dalle sponde del lago. Ad aprire la 20ª giornata di campionato, in contemporanea con Udinese-Pisa, è la sfida del “Giuseppe Sinigaglia” tra Como e Bologna. Una partita che profuma d’Europa, con . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Formazioni ufficiali Como Bologna: le scelte di Fabregas e Italiano per il match. I lariani puntano su questo tridente…

Leggi anche: Formazioni ufficiali Torino Como, le scelte di Baroni e Fabregas per il match

Leggi anche: Formazioni ufficiali Bologna Torino: le scelte di Italiano e Baroni per il match

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Il Como ospita il Bologna al Sinigaglia: le formazioni; Serie A: le probabili formazioni delle gare del sabato; Como Udinese, formazioni ufficiali e risultato in diretta live; Como-Bologna: le probabili formazioni e dove vederla in tv.

Como-Bologna, le formazioni ufficiali: Kuhn e Orsolini in panchina, Nico Paz punto fermo - Bologna, match valido per la 20a giornata di Serie A in programma al Sinigaglia. tuttomercatoweb.com