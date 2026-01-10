Forlivesi in Terra Santa | Abbiamo incontrato gruppi che lavorano per un futuro di pace

Dal 1° al 7 gennaio, 28 cittadini di Forlì hanno partecipato a un pellegrinaggio in Terra Santa, insieme a un gruppo di Bologna, con l’obiettivo di promuovere il dialogo e la pace. Questo viaggio ha rappresentato un’occasione di incontro e riflessione, contribuendo a rafforzare i legami di comunione tra le comunità locali e le realtà di Terra Santa. I partecipanti sono tornati con nuove prospettive e impegni condivisi per un futuro di speranza.

Sono rientrati a Forlì i 28 forlivesi che insieme a un altro gruppo da Bologna hanno partecipato al pellegrinaggio di comunione e pace in Terra Santa dal 1° al 7 gennaio. "Il primo sentimento – afferma don Stefano Pascucci, parroco di Forlimpopoli e vicario episcopale per la pastorale sociale e missionaria, che ha guidato il gruppo dei forlivesi – è una grande gratitudine per le persone che abbiamo incontrato, a cominciare dal Patriarca di Gerusalemme dei Latini, il cardinale Pierbattista Pizzaballa, che ci ha colpito per la sua visione di fede realistica e aperta al futuro. Gli abbiamo consegnato il messaggio del vescovo di Forlì-Bertinoro, mons. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

