Eternity | la commedia romantica in arrivo dal 13 febbraio su Apple TV

Apple TV ha annunciato la data d’uscita di “Eternity”, il nuovo film Apple Original diretto da David Freyne, in arrivo il 13 febbraio su Apple TV. Interpretato da Elizabeth Olsen, Miles Teller e Callum Turner, con la partecipazione di Da’Vine Joy Randolph e John Early, “Eternity” è una sofisticata e sorprendente romantic comedy che reinventa il genere portando il suo cuore emotivo. nell’aldilà. Eternity trama. In un afterlife immaginifico dove le anime hanno una sola settimana per decidere come e con chi trascorrere l’eternità, Joan ( Elizabeth Olsen ) si trova davanti alla decisione più difficile della sua esistenza: scegliere tra l’uomo con cui ha condiviso una vita intera, Larry ( Miles Teller ) e il suo primo grande amore, Luke ( Callum Turner ), morto giovane e rimasto ad attenderla per decenni. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

