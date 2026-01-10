Ermanno Appiani ha restaurato la foto di suo padre, Angelo, uno dei sei giovani uccisi davanti alle Fonderie Riunite di Modena il 9 gennaio 1950. La frase

Ermanno Appiani lucida la foto del papà Angelo, uno dei sei volti di quei ragazzi trucidati dagli spari della polizia davanti alle Fonderie Riunite di Modena il 9 gennaio del 1950. Come altri famigliari ogni anno si presenta per partecipare alla commemorazione, ma soprattutto per sentire l’abbraccio di una città. Allora Ermanno aveva appena 9 anni. "Quando diventi vecchio capisci davvero cos’è capitato – ricorda – mia madre Wilma aveva 27 anni, io quasi 9. Quel giorno nessuno ha avuto il coraggio di dirmi che mio padre era stato ucciso ma io l’ho capito per come mi guardavano tutti, con occhi pieni di compassione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Ermanno lucida la foto di papà: "Nessuno mi disse cos’era successo"

