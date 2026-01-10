È morto Hans Herrmann | il pasticciere diventato leggenda Porsche a Le Mans e in Formula 1

Hans Herrmann, scomparso all’età di 97 anni, è stato una figura di grande rilievo nel mondo dell’automobilismo. Originario di un background da apprendista pasticciere, ha raggiunto la notorietà come pilota Porsche, con successi come la vittoria a Le Mans nel 1970 e una presenza in Formula 1. La sua carriera è testimonianza di dedizione e passione per le competizioni motoristiche.

Hans Herrmann è morto a 97 anni: da apprendista pasticciere a icona Porsche, primo trionfo a Le Mans 1970 con la 917 e un podio in Formula 1. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

