È morto Hans Herrmann | il pasticciere diventato leggenda Porsche a Le Mans e in Formula 1

Hans Herrmann, scomparso all’età di 97 anni, è stato una figura di grande rilievo nel mondo dell’automobilismo. Originario di un background da apprendista pasticciere, ha raggiunto la notorietà come pilota Porsche, con successi come la vittoria a Le Mans nel 1970 e una presenza in Formula 1. La sua carriera è testimonianza di dedizione e passione per le competizioni motoristiche.

Hans Herrmann è morto a 97 anni: da apprendista pasticciere a icona Porsche, primo trionfo a Le Mans 1970 con la 917 e un podio in Formula 1. 🔗 Leggi su Fanpage.it Leggi anche: Morto Hans Hermann, da pasticciere a mito: addio all’uomo che batté la Ferrari Leggi anche: La leggenda della Porsche 911 nei rally Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Il motorsport piange la scomparsa di Hans Herrmann, protagonista in F1 e leggenda di Le Mans - Il tedesco, vincitore della 24 Ore di Le Mans ed ex pilota di F1, è morto all'età di 97 ann: ha corso per Mercedes, B. it.motorsport.com UNA SCOMPARSA CHE FA MALE AL MONDO DEL MOTORSPORT - Hans Herrmann, leggenda del motorsport, è morto ieri a 97 anni. Nato a Stoccarda nel 1928, Herrmann è stato protagonista delle corse automobilistiche dagli anni ’50, prima con Mercedes - facebook.com facebook Il decesso del 70enne gardenese J. Hans Sanoner, secondo il necrologio, sarebbe avvenuto il 31 dicembre. Non ancora fissata la data dei funerali. La polizia indaga. @TgrRai #Ioseguotgr x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.