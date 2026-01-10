Baturina salva il Como contro il Bologna scoppiettante 2-2 tra Udinese e Pisa
Baturina ha contribuito al pareggio del Como contro il Bologna, mentre Udinese e Pisa hanno concluso la partita con un risultato 2-2. La sfida tra le due squadre è stata caratterizzata da un ritmo intenso e da numerose occasioni da gol, evidenziando l’equilibrio in campo. Questi incontri riflettono l’andamento competitivo del campionato, offrendo spunti interessanti per gli appassionati di calcio italiano.
UDINESE-PISA 2-2 Marcatori: 13' Tramoni, 19' Kabasele, 40' Davis (rig), 21' st Meister. UDINESE (3-5-2): Okoye 5; Bertola 6, Kabasele 6, Solet 6; Zanoli 6.5 (12' st Atta 6), Ekkelenkamp 6 (12' st Piotrowski 6), Karlstrom 6, Miller 6 (30' st Iker Bravo 5.5), Kamara 5.5 (30' st Palma 6); Zaniolo 6.5 (16' st Gueye 5.5), Davis 6. In panchina: Sava, Padelli, Goglichidze, Lovric, Oier Zarraga, Ehizibue,. 🔗 Leggi su Feedpress.me
