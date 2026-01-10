Al termine del primo tempo, l'Atalanta conduce 1-0 contro il Torino grazie a una rete di De Ketelaere. La partita, valida per la giornata 20 della Serie A, si disputa al New Balance Arena. Entrambe le squadre hanno affrontato questa stagione con alternanze di risultati, e nel corso del match si osservano momenti di equilibrio e concentrazione, con aggiornamenti live, sintesi e analisi disponibili sulla piattaforma.

Atalanta Torino, al New Balance Arena il match per la giornata numero 20 di Serie A: ecco sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Un inizio di stagione fatto di tanti alti e pochi bassi ha caratterizzato il cammino di Atalanta e Torino. Poi i bergamaschi – complice il cambio in panchina Juric-Palladino – sono .

© Calcionews24.com - Atalanta Torino LIVE 1-0: fine primo tempo, decide la rete di De Ketelaere!

