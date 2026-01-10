Ansia per il futuro e ricerca di benessere | l’Italia è fragile e individualizzata

Il Rapporto 2025 del Social Sustainability Lab di Eikon Strategic Consulting, in collaborazione con Adnkronos, analizza la situazione attuale in Italia. Attraverso dati e approfondimenti, evidenzia le sfide legate all’ansia per il futuro e alla ricerca di benessere, mettendo in luce una società fragile e sempre più orientata all’individualismo. Un’analisi utile per comprendere le tensioni e le dinamiche sociali del Paese.

Il Rapporto 2025 del Social Sustainability Lab di Eikon Strategic Consulting intitolato “ Salute, benessere e sostenibilità”, realizzato con Adnkronos, offre una fotografia nitida delle tensioni che attraversano l’Italia. Presentata in occasione della Social Sustainability Week, l’indagine sottolinea che la sostenibilità sociale, uno dei pilastri dell’Agenda 2030 dell’Onu, non scompare ma si ritrae da piano collettivo a quello individuale, trasformandosi in un bisogno di protezione e stabilità in un contesto percepito come sempre più incerto. Il campione di 2dmila persone tra i 16 e i 75 anni rivela un Paese segnato da un sentimento di insicurezza diffusa: sette italiani su dieci guardano al proprio futuro con apprensione, mentre l’84% teme per le prospettive del Paese e l’87% per quelle del Pianeta. 🔗 Leggi su Ildenaro.it Leggi anche: Benessere econominco, Italia: famiglie ancora in difficoltà: il BES 2024 fotografa un Paese fragile Leggi anche: Il fragile domani delle famiglie italiane: tra ansia, rinunce e nuove forme di legame La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. SOCIETÀ, giovani e benessere. Sul futuro pesa l’incertezza, tuttavia può incidere la speranza; Il 2025 al lavoro: bilancio tra IA e benessere; Cozy hobby: la creativa tendenza 2026 innovativa per ritrovare il benessere. Crisi climatica e benessere psicologico, l'impatto sui giovani - Così l’emergenza climatica impatta sulla salute mentale e sul benessere psicologico, in particolare dei giovani italiani. adnkronos.com Ansia e nausea: come sono collegate e come affrontarle - Scopri perché si verificano insieme e come gestirli efficacemente. microbiologiaitalia.it

