Addio a Zeno Bianu un fuoriclasse tra poesia teatro e jazz

Il 9 gennaio a Parigi è scomparso Zéno Bianu, poeta e scrittore franco-romeno di 75 anni. Figura poliedrica, Bianu ha saputo unire con equilibrio poesia, teatro e jazz, lasciando un’importante traccia nel panorama culturale internazionale. La sua morte rappresenta una perdita significativa nel mondo della letteratura e delle arti performative.

