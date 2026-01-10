Addio a Zeno Bianu un fuoriclasse tra poesia teatro e jazz
Il 9 gennaio a Parigi è scomparso Zéno Bianu, poeta e scrittore franco-romeno di 75 anni. Figura poliedrica, Bianu ha saputo unire con equilibrio poesia, teatro e jazz, lasciando un’importante traccia nel panorama culturale internazionale. La sua morte rappresenta una perdita significativa nel mondo della letteratura e delle arti performative.
È morto a Parigi venerdì 9 gennaio, all’età di 75 anni, Zéno Bianu, poeta e scrittore franco-romeno noto per un’opera capace di intrecciare poesia, teatro e jazz. La notizia è stata confermata dalla casa editrice Gallimard, che lo ha ricordato come “ poeta, autore drammatico, orientalista e traduttore ”, oltre che come uno dei firmatari del celebre “Manifeste électrique”, testo che negli anni Settanta contribuì a rinnovare profondamente la scena poetica francese. Secondo Gallimard, i testi di Bianu, “ densi e vibranti ”, entravano spesso in risonanza con figure radicali dell’arte e della cultura contemporanea. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
