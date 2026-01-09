Verità nascoste sul delitto di Avetrana | una serata dedicata a San Felice sul Panaro

Il 14 gennaio a San Felice sul Panaro, presso l’auditorium della biblioteca comunale, si terrà una serata dedicata alle verità nascoste sul delitto di Avetrana. L’appuntamento, alle ore 20, offre l’opportunità di approfondire aspetti poco conosciuti di uno dei casi più discussi degli ultimi anni, in un contesto informativo e rispettoso.

Mercoledì 14 gennaio a San Felice sul Panaro, presso l’auditorium della biblioteca comunale in viale Campi 41b, alle 20.30, si terrà una serata noir con l’iniziativa "Verità nascoste. Il delitto di Avetrana". Nell’occasione sarà presentato il libro "Sarah. Il delitto di Avetrana tra verità e. 🔗 Leggi su Modenatoday.itImmagine generica

