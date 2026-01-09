Un weekend di spettacolo | Francesco Mandelli omaggio a Dalla Antìcatt cinema e danza

Un weekend di eventi culturali e artistici in città, con spettacoli dedicati a Francesco Mandelli, un omaggio a Dalla, appuntamenti con Antìcatt, cinema e danza. Dopo le festività natalizie, è il momento di riscoprire momenti di relax e cultura, immersi in un programma vario e interessante che invita alla scoperta e alla partecipazione. Un’occasione per vivere nuove esperienze senza eccessi o enfasi, con attenzione alla qualità e alla sobrietà.

Dopo i weekend e i lunghi ponti trascorsi tra le feste di Natale, Capodanno ed Epifania, dopo le interminabili e dolci ore delle tavolate in famiglia, serate nei locali con gli amici e passeggiate in piazza con i bambini, tra piste di pattinaggio e luminarie, questo fine settimana cambia passo.

