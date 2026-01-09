Ultime notizie Calciomercato LIVE | tutte le novità del giorno

Benvenuti alle ultime notizie del calciomercato LIVE, aggiornate in tempo reale dalla redazione di Calcio News24. Durante questa fase estiva, il mercato si intensifica con novità e trattative che coinvolgono le principali squadre italiane e internazionali. Rimanete con noi per seguire tutte le novità e gli sviluppi più recenti, in modo chiaro e preciso, per essere sempre aggiornati sulle principali operazioni di mercato.

Calciomercato, news e trattative LIVE; Raspadori-Roma, ci siamo. Brescianini oggi al Viola Park. Il Boca vuole Verratti; Calciomercato 2026, le news e tutte le trattative di martedì 6 gennaio; Le notizie dell'8 gennaio 2026 di calciomercato: la Roma punta su Dragusin per la difesa, per Frattesi c'è il Nottingham Forest.

ultime notizie calciomercato liveCalciomercato live: Juve su Bernardo Silva, il Toro rilancia per Ricardo, Fenerbahce su Nkunku - Il mercato entra nel vivo: bianconeri sulla stella del City, granata in missione in Brasile, il Milan ascolta l’offerta per l’attaccante francese ... lastampa.it

ultime notizie calciomercato liveCalciomercato live: Raspadori-Roma ore calde, Massara lavora su Dragusin, Brescianini alla Fiorentina, Nottingham Forest su Frattesi - Ore calde per la Roma che sta lavorando intensamente su più piste, da Raspadori a Dragusin ma non solo. ilmattino.it

ultime notizie calciomercato liveCalciomercato invernale 2026 live: tutte le ultime notizie, le trattative e i trasferimenti in Serie A e negli altri campionati - La diretta quotidiana, minuto per minuto, delle trattative di calciomercato: tutte le notizie, tutte le ufficialità e tutte le voci sui trasferimenti. msn.com

Un attaccante della Roma può cambiare i piani del Napoli

Un attaccante della Roma può cambiare i piani del Napoli

