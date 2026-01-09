Ultime notizie Calciomercato LIVE | tutte le novità del giorno

Benvenuti alle ultime notizie del calciomercato LIVE, aggiornate in tempo reale dalla redazione di Calcio News24. Durante questa fase estiva, il mercato si intensifica con novità e trattative che coinvolgono le principali squadre italiane e internazionali. Rimanete con noi per seguire tutte le novità e gli sviluppi più recenti, in modo chiaro e preciso, per essere sempre aggiornati sulle principali operazioni di mercato.

Ultime notizie Calciomercato LIVE: segui con noi tutte le notizie del giorno, aggiornate ora dopo ora dalla redazione di Calcio News24 Inizia il periodo più caldo dell'anno per il calciomercato: la sessione estiva. Il mercato non dorme mai in questi mesi: ecco tutte le principali notizie dalla Serie A e dal mondo. Seguitelo con gli aggiornamenti della redazione.

Calciomercato live: Raspadori-Roma ore calde, Massara lavora su Dragusin, Brescianini alla Fiorentina, Nottingham Forest su Frattesi - Ore calde per la Roma che sta lavorando intensamente su più piste, da Raspadori a Dragusin ma non solo. ilmattino.it

Calciomercato invernale 2026 live: tutte le ultime notizie, le trattative e i trasferimenti in Serie A e negli altri campionati - La diretta quotidiana, minuto per minuto, delle trattative di calciomercato: tutte le notizie, tutte le ufficialità e tutte le voci sui trasferimenti. msn.com

Un attaccante della Roma può cambiare i piani del Napoli

Ultime notizie da @abolapt: Andreas #Schjelderup, esterno norvegese di 21 anni, è pronto a lasciare il @SLBenfica questa sessione invernale di calciomercato e la sua destinazione più probabile è proprio il #Parma. Sarebbe un prestito con diritto di riscatto p x.com

