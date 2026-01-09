Terra dei Fuochi tra bonifiche incomplete e segnali di rinascita | il tour di Ecogiustizia Subito

Il tour di Ecogiustizia Subito in Terra dei Fuochi si propone di esplorare le sfide ancora presenti e i progressi già raggiunti nella regione. Attraverso cinque tappe, si analizzano le bonifiche in corso e le iniziative di rinascita, offrendo un quadro equilibrato e informato sulla situazione attuale, con un’attenzione concreta alle azioni concrete e alle prospettive future.

Cinque tappe nel cuore della Terra dei Fuochi per mostrare ciò che ancora non funziona e ciò che, contro ogni pronostico, funziona già. È il senso del tour “Terra dei Fuochi: luoghi di impegno e rigenerazione”, promosso dall’alleanza Ecogiustizia Subito, che riunisce Acli, Agesci, Arci, Azione Cattolica, Legambiente e Libera. Una giornata sul territorio, con la partecipazione del Commissario unico per la Terra dei Fuochi, Giuseppe Vadalà, per fare il punto su bonifiche, risorse disponibili, ritardi accumulati e prospettive future. Il tutto a un anno dalla sentenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, che ha condannato lo Stato italiano per non aver tutelato adeguatamente salute e ambiente in una delle aree più martoriate del Paese. 🔗 Leggi su Ildenaro.it Leggi anche: Terra dei Fuochi: smaltite 1100 tonnellate di rifiuti, via alle bonifiche Leggi anche: Terra dei fuochi, Costa (M5S): “Bene l’arresto per i roghi tossici. Ora servono bonifiche e fondi per il biomonitoraggio” Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Terra dei Fuochi, luoghi di impegno e rigenerazione - Vadalà per raccontare bonifiche e rinascita nei luoghi della Terra dei Fuochi. ilgolfo24.it

Terra dei Fuochi, tra veleni e rinascita: press tour con Vadalà per fare il punto sulle bonifiche - La giornata sul campo toccherà tappe chiave della Terra dei Fuochi, evidenziando le ferite ancora aperte – come l'inquinamento persistente che rende uno dei territori più martoriati d'Europa – e le ... cronachedellacampania.it

Veneto Acque apre una gara da 2,3 milioni per la comunicazione sulla bonifica della “Terra dei Fuochi” - Veneto Acque ha indetto un bando di gara per l’affidamento dei servizi di ideazione e realizzazione di attività di comunicazione e informazione relative alle operazioni di bonifica ... engage.it

Terra dei Fuochi, luoghi di impegno e rigenerazione DI GUIDO INVERNIZZI Venerdì 9 gennaio si svolgerà un press tour “Terra dei Fuochi: luoghi di impegno e rigenerazione” una giornata sul...#CRONACA #bioeconomiacircolare #bonificaambientaleCampan - facebook.com facebook

Terra dei Fuochi, luoghi di impegno e rigenerazione x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.