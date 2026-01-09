Svegliati di soprassalto dai lupi mai visti così tanti E i residenti dicono addio alle passeggiate nei boschi

Nella notte tra il 7 e l’8 gennaio, i boschi di Monte Morello sono stati disturbati da numerosi ululati, un fenomeno inatteso nella zona. I residenti di Sesto Fiorentino hanno riferito di aver sentito una crescente presenza di lupi, che ha interrotto le consuete passeggiate nei boschi. La situazione ha suscitato preoccupazione tra la popolazione locale, mentre le autorità monitorano la situazione.

Monte Morello (Sesto Fiorentino), 9 gennaio 2026 – Nella notte tra il 7 e l'8 gennaio il silenzio dei boschi di Monte Morello è stato rotto da un lungo e inquietante concerto di ululati. Erano circa le quattro del mattino quando alcuni residenti di Ceppeto, località del comune di Sesto Fiorentino, sono stati svegliati di soprassalto da un branco di lupi molto vicino alle abitazioni. Lupi a Monte Morello, gli abitanti svegliati nella notte dagli ululati Le orme sulla neve. "Nella neve era pieno di orme – raccontano gli abitanti –. Saranno stati almeno sei o sette. La cosa che ci ha inquietato è che non ce n'erano mai stati così tanti.

