Pulizie Intensive | il programma del 2026 parte da Pontecorvo

A partire da questo mese, il Comune di Padova e AcegasApsAmga avviano il programma “Pulizie Intensive” nella zona di Pontecorvo. L’iniziativa mira a migliorare la pulizia delle strade attraverso interventi di lavaggio approfonditi, con l’obiettivo di garantire un ambiente più salubre per cittadini e lavoratori. Il progetto si inserisce in un percorso di attenzione alla qualità urbana e alla tutela della salute pubblica.

Prende avvio questo mese il programma delle “Pulizie Intensive”, l’iniziativa del Comune di Padova e AcegasApsAmga attivata per garantire una città più pulita e restituire ai cittadini le strade in cui si abita o si lavora pienamente igienizzate a seguito di lavaggio estremamente approfondito. Si. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it Leggi anche: Pulizie intensive, è il turno del Quartiere 5 Leggi anche: Pulizie intensive, è il turno di Ponte San Nicolò Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Igiene urbana, con l'arrivo del 2026 ripartono a Napoli le operazioni di pulizia delle caditoie - Il Comune rende noto, infatti, che a partire dal mese di gennaio saranno effettuate operazioni di pulizia delle caditoie, in sinergia ... napolitoday.it Napoli, dal nuovo anno maxi-pulizia delle caditoie: programma di gennaio 2026 - Al via dal 2 gennaio 2026 il nuovo programma di pulizia delle caditoie su tutto il territorio napoletano. msn.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.