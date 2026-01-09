Programma annuale 2026 | entro il 15 gennaio predisposizione e relazione illustrativa

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha annunciato, con nota del 18 novembre, una proroga di 45 giorni per la predisposizione del Programma annuale 2026. Entro il 15 gennaio 2024 dovranno essere completate sia la preparazione del documento che la relazione illustrativa. Questa proroga offre un margine di tempo aggiuntivo per le scuole e gli enti coinvolti, garantendo una pianificazione accurata e conforme alle nuove scadenze.

Con nota del 18 novembre, il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha disposto una proroga di 45 giorni delle scadenze relative alla predisposizione del Programma annuale 2026. Si ricorda alle istituzioni scolastiche la scadenza imminente del 15 gennaio.

