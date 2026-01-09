Più di 30 posti di lavoro per il nuovo numero cure mediche

L’azienda sanitaria di Trieste annuncia l’assunzione di 33 professionisti per la centrale regionale del nuovo Numero europeo 116117, attivo entro gennaio 2026. Questa iniziativa mira a migliorare i servizi di emergenza e assistenza sanitaria, garantendo un supporto più efficiente alla popolazione. Le selezioni rappresentano un’opportunità di impiego stabile e qualificato nel settore sanitario locale.

L'azienda sanitaria assumerà a Trieste 33 persone nella centrale regionale del nuovo Numero europeo armonizzato 116117, che sarà attivato entro gennaio 2026.Il bandoIl bando è stato indetto dall’Azienda regionale di coordinamento per la salute – Arcs per 33 posti di assistente amministrativo. Il. 🔗 Leggi su Triesteprima.itImmagine generica

