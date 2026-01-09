Perugia sicurezza divisa in due | tra zone rosse e record di furti in casa

A Perugia, la sicurezza si divide tra aree a rischio e un elevato numero di furti in abitazione. Il gruppo “Perugia Social City” analizza gli interventi realizzati, evidenziando successi, mancanze e criticità, proponendo un “patto per la sicurezza integrata”. Un confronto necessario per affrontare le sfide legate alla tutela dei cittadini e migliorare la qualità della vita nella città.

Sicurezza a Perugia, il gruppo "Perugia Social City" fa il punto tra interventi riusciti, omissioni ed errori, rilanciando l'idea di un "patto per la sicurezza integrata".Le forze dell'ordine sono impegnate nel contrasto alla criminalità quotidianamente, ma il dibattito sulla sicurezza urbana a.

