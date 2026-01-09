’Pavia 1525’ Quando gli arazzi narrano la storia

La mostra “Pavia 1525” offre un approfondimento sul rapporto tra arti e storia nel Rinascimento, attraverso arazzi e opere d’arte provenienti dal castello Visconteo. Inaugurata il 19 settembre, questa esposizione si propone di ricostruire il contesto storico della battaglia di Pavia del 1525, utilizzando i tessuti e le arti decorative come testimonianze visive di un evento fondamentale. Un’occasione per conoscere un capitolo importante della storia locale e artistica.

di Manuela Marziani Sta facendo registrare numeri record la grande mostra ’Pavia 1525: le arti nel Rinascimento e gli arazzi della battaglia’, inaugurata il 19 settembre scorso al castello Visconteo. In tre mesi oltre 17mila persone hanno voluto visitarla tanto che è stata prorogata fino al 24 febbraio, giorno in cui ricorre l’anniversario dello scontro tra l’esercito francese e quello spagnolo, e ha esteso i propri orari anche con l’apertura mattutina (dal lunedì al giovedì dalle 10 alle 18, martedì chiuso, il venerdì, sabato, domenica e festivi: dalle 10 alle 19). I visitatori stanno apprezzando le opere di grandi maestri come Leonardo da Vinci, Ambrogio Bergognone, Bernardino Zenale, Pietro Perugino, che offrono una prestigiosa e unica testimonianza della splendida fioritura artistica e culturale che Pavia conobbe nel Rinascimento. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

