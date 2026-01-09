Oroscopo di oggi | le previsioni di Paolo Fox segno per segno

Ecco le previsioni dell’oroscopo di oggi, 9 gennaio 2026, secondo Paolo Fox. In questa lettura segno per segno, troverai indicazioni chiare e precise sulle tendenze della giornata. Un approfondimento utile per affrontare con consapevolezza le sfide e le opportunità che si presentano, senza inutili enfasi. Di seguito, le previsioni per ciascun segno zodiacale, a partire dall’Ariete.

Oroscopo di oggi 9 gennaio 2026: le previsioni di Paolo Fox segno per segno.? Ariete. Giornata energica ma un po’ tesa. Hai voglia di agire e risolvere tutto subito, ma attenzione alle parole. In amore serve più pazienza.? Toro. Le stelle favoriscono la concretezza. Buon momento per questioni pratiche e di lavoro. In amore cresce il bisogno di stabilità e certezze.? Gemelli. Comunicazione al centro della giornata. Ottime occasioni per chiarire, parlare e fare nuove conoscenze. Evita solo promesse azzardate.? Cancro. Sensibilità accentuata. Potresti sentirti più emotivo del solito: ascolta il cuore ma resta con i piedi per terra, soprattutto sul lavoro. 🔗 Leggi su Zon.it

