Oggi si disputa la partita tra Olimpia Milano e Anadolu Efes, valida per il ventunesimo turno di Eurolega 2025-2026. Di seguito trovi orario, dettagli su trasmissione TV, programma e opzioni di streaming, per seguire la partita in modo semplice e informativo.

Si completa per l’Olimpia Milano il doppio turno di Eurolega 2025-2026 che entra in scena per il ventunesimo turno. Al Forum arriva l’Anadolu efes, che ha avuto delle grandi stagioni nel passato recente, ma che qui arriva sotto il segno degli infortuni. Ce ne sono diversi a contrassegnare l’annata del club turco, che ha decisamente vissuto stagioni migliori: ad oggi è 6-14 e dunque nel gruppo delle ultime in classifica, in una situazione che però ancora non è di definitivo addio ai play-in. Play-in che, dopo il colpo ad Atene, vuole riprendere in mano l’Olimpia, che sta provando il cambio di passo per rientrare nelle prime dieci posizioni nonostante le continue situazioni di problemi fisici. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Olimpia Milano-Anadolu Efes oggi, Eurolega basket 2026: orario, tv, programma, streaming

Leggi anche: Dove vedere in tv Anadolu Efes-Olimpia Milano oggi, Eurolega basket 2026: orario, programma, streaming

Leggi anche: Dove vedere in tv Anadolu Efes-Olimpia Milano oggi 7 novembre, Eurolega basket 2026: orario, programma, streaming

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

C’è l’Efes a Milano, Poeta: “Sono migliori della loro classifica”; LIVE Olimpia Milano-Anadolu Efes, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: serve vincere per sperare nella post-season; Ea7 Olimpia Milano vs Anadolu Efes Istanbul, partita di basket (Eurolega); Basket: Olimpia Milano-Anadolu Efes, Poeta vuole un’altra vittoria.

Olimpia Milano-Anadolu Efes oggi, Eurolega basket 2026: orario, tv, programma, streaming - Si completa per l'Olimpia Milano il doppio turno di Eurolega 2025- oasport.it