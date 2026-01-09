Neve rami caduti e paura | Basta burocrazia servono abbattimenti e coraggio politico

9 gen 2026

Dopo la nevicata dell’Epifania, numerosi pini sono stati danneggiati e richiedono interventi di messa in sicurezza. I Vigili del fuoco sono impegnati in centinaia di operazioni per rimuovere rami caduti e prevenire rischi. È il momento di superare le lungaggini burocratiche e adottare politiche decise, con coraggio e rapidità, per tutelare la sicurezza dei cittadini e del territorio.

La nevicata dell'Epifania si lascia alle spalle tanti pini feriti. In questi giorni i Vigili del fuoco sono stati impegnati in centinaia di interventi per la messa in sicurezza rami spezzati o pericolanti. “Purtroppo ed incomprensibilmente quando si tratta di intervenire per il sacrosanto taglio. 🔗 Leggi su Forlitoday.itImmagine generica

