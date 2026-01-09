Neve rami caduti e paura | Basta burocrazia servono abbattimenti e coraggio politico

Dopo la nevicata dell’Epifania, numerosi pini sono stati danneggiati e richiedono interventi di messa in sicurezza. I Vigili del fuoco sono impegnati in centinaia di operazioni per rimuovere rami caduti e prevenire rischi. È il momento di superare le lungaggini burocratiche e adottare politiche decise, con coraggio e rapidità, per tutelare la sicurezza dei cittadini e del territorio.

Rami caduti e alberi pericolanti per la neve: vigili del fuoco al lavoro in tutta la provincia di Ravenna - Prosegue senza sosta il lavoro dei vigili del fuoco per fronteggiare le conseguenze della forte nevicata che nella giornata di ieri, 6 gennaio, ha ... ravennanotizie.it

Maltempo al Centro e neve sull'Appennino: incidenti e alberi caduti - Foto e Video - Il maltempo ha causato anche la caduta di alcuni grossi alberi, molti dei quali hanno creato problemi alla circolazione. meteo.it

camoscio sotto la neve ,,che si nutre dei rami del larice ..dolomiti - facebook.com facebook

Allerta neve nelle Marche, in totale 320 interventi dei vigili del fuoco. Per rami spezzati e auto bloccate. La provincia di Pesaro Urbino la più colpita #ANSA x.com

