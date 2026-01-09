Natale di luci a Sondrio | grande partecipazione agli eventi nel capoluogo

Da sondriotoday.it 9 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Sondrio, le luminarie natalizie ancora accese testimoniano il successo di un mese ricco di eventi, che hanno coinvolto residenti e visitatori. Nonostante l’Epifania abbia concluso le festività, l’atmosfera rimane vivace, confermando l’interesse della città nel mantenere viva la tradizione e l’aggregazione durante il periodo natalizio.

L'Epifania si è portata via tutte le feste ma in città, complici le luminarie ancora accese, è vivo il ricordo di un lungo mese e più di eventi che hanno richiamato migliaia di persone tra residenti e turisti. Il cartellone allestito dall'Amministrazione comunale con l'obiettivo di coinvolgere. 🔗 Leggi su Sondriotoday.itImmagine generica

Leggi anche: Colleferro. Grande emozione e partecipazione agli eventi in occasione della Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate

Leggi anche: Regionali, cresce l’onda Dem nel Sannio: grande partecipazione agli incontri elettorali dei candidati Cacciano e Razzano

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Al via i balli nelle piazze della Valtellina; Eventi segnalati dai Comuni.

Barletta, un Natale di luci con il grande albero acceso in piazza Roma - Si tratta di uno degli alberi più alti d’Italia che da ieri brilla nel cuore della città e ha sancito l'avvio delle feste Un trionfo di luci. lagazzettadelmezzogiorno.it

L’albero di Natale più grande del mondo è a Gubbio: meraviglia di luci sul monte Ingino - Le pendici del monte Ingino vengono disegnate da una sagoma di luci capace di scrivere una storia di Natale che si ... quotidiano.net

natale luci sondrio grandeL’Albero di Natale più grande della Sicilia è stato realizzato a Montelepre - A Montelepre, in provincia di Palermo, è stato realizzato l'Albero di Natale più grande della Sicilia, e il secondo più grande in Italia dopo quello di Gubbio in Umbria. lavocedellisola.it

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.