Natale di luci a Sondrio | grande partecipazione agli eventi nel capoluogo
A Sondrio, le luminarie natalizie ancora accese testimoniano il successo di un mese ricco di eventi, che hanno coinvolto residenti e visitatori. Nonostante l’Epifania abbia concluso le festività, l’atmosfera rimane vivace, confermando l’interesse della città nel mantenere viva la tradizione e l’aggregazione durante il periodo natalizio.
L'Epifania si è portata via tutte le feste ma in città, complici le luminarie ancora accese, è vivo il ricordo di un lungo mese e più di eventi che hanno richiamato migliaia di persone tra residenti e turisti. Il cartellone allestito dall'Amministrazione comunale con l'obiettivo di coinvolgere. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it
