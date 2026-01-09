Natale di luci a Sondrio | grande partecipazione agli eventi nel capoluogo

A Sondrio, le luminarie natalizie ancora accese testimoniano il successo di un mese ricco di eventi, che hanno coinvolto residenti e visitatori. Nonostante l’Epifania abbia concluso le festività, l’atmosfera rimane vivace, confermando l’interesse della città nel mantenere viva la tradizione e l’aggregazione durante il periodo natalizio.

Ultimi scatti di Natale Luci accese, musica che accompagna il passo, persone che si incontrano e si fermano a vivere il Natale. Scatti di una serata fatta di passeggiate lente, sorrisi, note in strada e dettagli che raccontano l'atmosfera di Parabilia.

