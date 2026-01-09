Nasa interrotta per la prima volta missione della Ssi | rientro d’urgenza dallo spazio

La Nasa ha annunciato l’interruzione della missione Crew-11, la prima condotta dalla Stazione Spaziale Internazionale (SSI). La decisione è stata presa per motivi di salute di un astronauta a bordo, che ha reso necessario un rientro d’emergenza sulla Terra. La sicurezza dell’equipaggio resta prioritaria, e le operazioni sono state sospese per garantire le condizioni di tutti i partecipanti alla missione.

La Nasa conferma l'interruzione della missione Crew-11 a causa delle condizioni di salute di un astronauta a bordo. La decisione è stata presa per evitare il rischio dell'aggravarsi rapidamente di situazioni cliniche inizialmente stabili.

