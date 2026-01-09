La settimana scorsa, le forze di sicurezza israeliane hanno arrestato 57 persone ricercate in Cisgiordania. L’azione è stata condotta dall’IDF e dallo Shin Bet, con l’obiettivo di rafforzare la sicurezza nella regione. Questo intervento si inserisce nelle operazioni di routine volte a garantire la stabilità e la legalità nell’area.

Tel Aviv, 9 gen. (Adnkronos) - La scorsa settimana, l'Idf e lo Shin Bet hanno arrestato 57 persone ricercate in Cisgiordania. Lo hanno reso noto l'esercito e i servizi di sicurezza israeliani, aggiungendo che durante un'operazione a Beitunia, le forze israeliane hanno fatto irruzione in un negozio palestinese e sequestrato equipaggiamento militare utilizzato per attività terroristiche. Nel villaggio di Silat al-Harithiya, sono stati arrestati alcuni terroristi e sequestrato un fucile M16. A Tulkarem, sono stati arrestati 25 ricercati, tra cui terroristi che avevano lanciato pietre contro gli israeliani, e sono state rinvenuti migliaia di shekel utilizzati come fondi per il terrorismo. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Mo: Israele, 'la scorsa settimana arrestati 57 ricercati in Cisgiordania'

