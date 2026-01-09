Durante la partita tra Milan e Genoa, Massimiliano Allegri ha espresso alcune critiche ai propri giocatori riguardo all’atteggiamento mostrato in campo. Il commento dell’allenatore arriva subito dopo il pareggio casalingo, evidenziando la necessità di migliorare alcune dinamiche di gioco. La discussione si è svolta in diretta televisiva, attirando l’attenzione degli appassionati di calcio e degli osservatori del campionato.

Massimiliano Allegri ha commentato il pareggio del Milan in casa contro il Genoa rimproverando i suoi per l’atteggiamento avuto in alcuni frangenti della sfida. Allegri ha commentato Milan-Genoa (Ansa Foto) – calciomercato.it Queste le parole rilasciate dal tecnico del Milan a DAZN: “In questa partita bisogna vedere il positivo perché il primo tempo è stato molto difficoltoso con loro che sono stati bravi a chiuderci. Abbiamo preso questo gol e nel secondo tempo loro sono un po’ calati”. L’allenatore livornese ha proseguito facendo il punto sulla gestione della sfida da parte della sua squadra: “La cosa sulla quale dobbiamo migliorare è che nell’arco di un campionato ci sono queste partite che al 91? riprendi e bisognava provare a costruire delle palle gol per provare a vincerla. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Milan-Genoa, il rimprovero di Allegri: accade tutto in diretta tv

Leggi anche: Milan Genoa 1-1: Leao salva Allegri, Stanciu sbaglia clamorosamente il rigore al 99?! Succede di tutto nel finale

Leggi anche: La conferenza stampa di Allegri pre Milan-Genoa in diretta | Live News

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Il Milan di Allegri deve ringraziare Leao e Stanciu: pareggia in casa nel finale e poi il Genoa sbaglia il rigore - L'Inter allunga a più tre sui rossoneri ... ilnapolista.it