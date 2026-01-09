Massimo Erbetti e Marta Nori sposi il matrimonio in un luogo simbolo di memoria e cultura

Massimo Erbetti e Marta Nori si sono sposati in un luogo simbolo di memoria e cultura. Lui, attivista e rappresentante del Movimento 5 Stelle a Viterbo, e lei, presidente dell’associazione Kyanos e gestore di centri di supporto, hanno scelto di unire le loro vite. La loro storia riflette impegno e dedizione, elementi che si rispecchiano anche nella scelta di un contesto significativo per il loro matrimonio.

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.