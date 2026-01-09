Massimo Erbetti e Marta Nori sposi il matrimonio in un luogo simbolo di memoria e cultura

Da viterbotoday.it 9 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Massimo Erbetti e Marta Nori si sono sposati in un luogo simbolo di memoria e cultura. Lui, attivista e rappresentante del Movimento 5 Stelle a Viterbo, e lei, presidente dell’associazione Kyanos e gestore di centri di supporto, hanno scelto di unire le loro vite. La loro storia riflette impegno e dedizione, elementi che si rispecchiano anche nella scelta di un contesto significativo per il loro matrimonio.

Massimo Erbetti e Marta Nori sposi. Compagni da tempo, lui attivista ed esponente del Movimento 5 Stelle a Viterbo, lei presidente dell'associazione Kyanos che gestisce il centro Penelope e la casa rifugio Fenice, hanno deciso di convolare a nozze. Erbetti, nato a Viterbo, compirà 61 anni nel. 🔗 Leggi su Viterbotoday.itImmagine generica

Leggi anche: Foggia ricorda le otto vittime del crollo di via delle Frasche: luogo della tragedia diventerà simbolo della memoria

Leggi anche: XXXIX edizione "Promessi Sposi, il matrimonio in vetrina" a Bari

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.