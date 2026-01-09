Lungobisenzio fortino. Ma occhio al Camaiore.

Il Prato punta a confermare e migliorare i risultati ottenuti nel girone d’andata, caratterizzato da sette vittorie consecutive in casa. È importante però tenere d’occhio il Camaiore, avversario che potrebbe rappresentare un ostacolo insidioso. La squadra si prepara con attenzione per mantenere alta la propria posizione in classifica e proseguire il cammino positivo nel campionato 2026.

Fra i buoni propositi del Prato per questo 2026 c’è sicuramente quello di ripetere, se non addirittura migliorare, l’ottimo rendimento casalingo tenuto nel girone d’andata (sette successi consecutivi perdendo solo la prima gara contro l’Orvietana. Domenica (alle 14.30) allo stadio Lungobisenzio arriva il Camaiore, quindicesima forza della graduatoria del raggruppamento E di Serie D con 17 punti, frutto di un cammino contraddistinto da quattro vittorie, cinque pareggi e nove sconfitte, con 22 gol segnati e 31 subiti. La compagine versiliese, neopromossa dopo il trionfo nello scorso campionato di Eccellenza, è in piena zona playout, ma dopo l’arrivo del nuovo tecnico Stefano Turi (da calciatore ha militato nelle file del Prato nella stagione 200506) sta attraversando un periodo positivo, avendo alle spalle tre risultati utili di fila: due pareggi interni (l’1-1 con il Vivi Altotevere Sansepolcro e il 2-2 con il Ghiviborgo di domenica scorsa) e soprattutto il clamoroso successo esterno per 3-0 sul campo del Siena. 🔗 Leggi su Lanazione.it

