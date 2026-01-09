Il processo per il tragico omicidio di Emanuela Massicci si apre senza la presenza di Massimo Malavolta, accusato di aver causato la morte della moglie durante una notte convulsa a Ripaberarda. La vicenda ha suscitato grande attenzione, con il padre della vittima che chiede l’ergastolo come pena massima. La vicenda evidenzia le tensioni e le responsabilità legate a un episodio di violenza domestica.

All’appuntamento per l’inizio del processo per il brutale assassinio di Emanuela Massicci non si è presentato il marito Massimo Malavolta, l’uomo accusato di aver ucciso a forza di botte la moglie, in una drammatica notte nell’abitazione di famiglia a Ripaberarda. Malavolta ha preferito restare in carcere, così come ha fatto a ottobre scorso quando non era presenta al tribunale di Ascoli quando il giudice delle udienze preliminari lo ha rinviato a giudizio, così come chiesto dalla Procura. Quel giorno c’erano invece i genitori della povera Emanuela. Il padre al termine disse poche ma significative parole: "Chiediamo l’ergastolo, la pena più severa che c’è". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Lo strazio del padre: "Vogliamo l’ergastolo"

Leggi anche: Famiglia del bosco, lo strazio del padre: ridatemi i miei figli

Leggi anche: Tivù Verità | Famiglia del bosco, lo strazio del padre: ridatemi i miei figli

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Lo strazio del padre: "Vogliamo l’ergastolo" - All’appuntamento per l’inizio del processo per il brutale assassinio di Emanuela Massicci non si è presentato il marito Massimo ... msn.com

“Abbiamo tutti sete di verità”, dice il padre della 16enne che ha perso la vita nel rogo. Lo strazio dei genitori. Le lacrime degli amici: “Una morte ingiusta”. In tutte le scuole un minuto di silenzio in segno di lutto. #Tg1 Elena De Vincenzo x.com

Come credo praticamente tutti noi, dal 1 gennaio continuo a pensare ai ragazzi di Crans Montana, allo strazio dei genitori. Mi rammento sempre che Padre Emidio raccomandava di tacere di fronte al dolore, non cercare spiegazioni non dare consigli non dire - facebook.com facebook