Lo strazio del padre | Vogliamo l’ergastolo

9 gen 2026

Il processo per il tragico omicidio di Emanuela Massicci si apre senza la presenza di Massimo Malavolta, accusato di aver causato la morte della moglie durante una notte convulsa a Ripaberarda. La vicenda ha suscitato grande attenzione, con il padre della vittima che chiede l’ergastolo come pena massima. La vicenda evidenzia le tensioni e le responsabilità legate a un episodio di violenza domestica.

All’appuntamento per l’inizio del processo per il brutale assassinio di Emanuela Massicci non si è presentato il marito Massimo Malavolta, l’uomo accusato di aver ucciso a forza di botte la moglie, in una drammatica notte nell’abitazione di famiglia a Ripaberarda. Malavolta ha preferito restare in carcere, così come ha fatto a ottobre scorso quando non era presenta al tribunale di Ascoli quando il giudice delle udienze preliminari lo ha rinviato a giudizio, così come chiesto dalla Procura. Quel giorno c’erano invece i genitori della povera Emanuela. Il padre al termine disse poche ma significative parole: "Chiediamo l’ergastolo, la pena più severa che c’è". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

