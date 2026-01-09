Lecce-Milano peggior treno del 2025 Taranto due volte fra i cinque maggiori ritardi Dossier Altra velocità

Il dossier “Altra velocità” di Europa Verde analizza i principali ritardi e criticità delle linee ferroviarie italiane nel 2025. Tra le tratte più problematiche si evidenzia il collegamento Lecce-Milano, considerato il peggior treno dell’anno, con Taranto che registra due delle maggiori percentuali di ritardo. Un quadro che mette in luce le sfide del sistema ferroviario nazionale e la necessità di interventi per migliorare affidabilità e qualità del servizio.

Di seguito in formato pdf il dossier “Altra velocità” di Europa Verde da cui è tratta la nostra immagine di home page: ALTRAVe2025 L'articolo Lecce-Milano, peggior treno del 2025. Taranto due volte fra i cinque maggiori ritardi Dossier "Altra velocità" proviene da Noi Notizie.. 🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Lecce-Milano, peggior treno del 2025. Taranto due volte fra i cinque maggiori ritardi Dossier "Altra velocità" Leggi anche: Treno travolge una persona: ritardi fino 180 minuti per l'alta velocità tra Milano - Venezia Leggi anche: Treno travolge un uomo, morto: ritardi sulla linea dell'alta velocità tra Milano e Venezia Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Il Frecciarossa Lecce-Milano puntuale soltanto 18 volte in un anno: è il treno peggiore del 2025; Treni, un anno di ritardi. Il Frecciarossa Lecce-Milano è quello con più disagi: record negativo; Frecciarossa lenta: nel 2025 gli italiani hanno perso due anni di vita per i ritardi; Treni AV, in ritardo due su tre nel 2025. Lecce-Milano, peggior treno del 2025. Taranto due volte fra i cinque maggiori ritardi Dossier "Altra velocità" - Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. noinotizie.it

Alta velocità, la mappa dei ritardi: sette treni su dieci a rilento (il peggiore è il Lecce-Milano) - Studio di Europaradicale su oltre 90 mila treni in un anno. msn.com

Treni, un anno di ritardi. Il Frecciarossa Lecce-Milano è quello con più disagi: record negativo - Due treni su tre non hanno rispettato la tabella di marcia, per un ritardo complessivo di 973. quotidianodipuglia.it

Alta velocità, la mappa dei ritardi: sette treni su dieci a rilento (il peggiore è il Lecce-Milano). L’elenco dei più lenti x.com

Salento, Milano, Los Angeles e ritorno: Maddalena Corvaglia, originaria di Presicce (Lecce), vive ora a Palma di Maiorca con la figlia Jamie. Ecco l'intervista all'ex velina di Striscia la Notizia - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.