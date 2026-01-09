Le serie e i film da vedere su Netflix questo weekend di inizio 2026

Inizia il secondo weekend del 2026 e Netflix propone diverse novità tra serie e film. Se siete alla ricerca di nuovi titoli da scoprire, questa guida vi aiuterà a orientarvi tra le ultime uscite, offrendo suggerimenti adatti a diversi interessi. Una selezione di contenuti per trascorrere il tempo in modo piacevole, con attenzione alla varietà e alla qualità delle proposte.

Arriva il secondo weekend del 2026 e su Netflix debuttano tante nuove serie tv. Non sapete cosa scegliere? Vi aiutiamo noi con qualche consiglio seriale per tutti i gusti. Da thriller a documentari fino alle commedie romantiche. Ecco cosa c'è di nuovo e di bello su Netflix questo weekend che va.

Cosa vedere su Netflix a gennaio 2026: le migliori serie tv e i film più interessanti del mese - Cosa vedere su Netflix a gennaio: 10 titoli imperdibili tra nuove uscite, classici intramontabili e ritorni amatissimi ... iodonna.it

Le serie e i film da vedere su Netflix questa settimana di Capodanno 2026 - Il nuovo anno, infatti, per Netflix, è sinonimo di thriller e per completare questo triennio dedicato alle opere di Harlan Coben, la piattaforma di streaming ha in programma, proprio il giorno di ... today.it

